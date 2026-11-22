Almanya'da bir hastanede tedavisi devam eden Killa Hakan'ın son sağlık durumunu avukatı Şükrü Sarıdere açıkladı. ‘GENEL SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR’ Sarıdere açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Killa Hakan'ın tedavisi yoğun bakımda devam etmekte. Ancak genel sağlık durumunun iyiye gittiğini memnuniyetle buradan paylaşmak isterim. Bu süreçte kendisine dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. 12 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan konserimiz şu an için iptal edilmiştir." YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI Killa Hakan lakaplı rapçi Hakan Durmuş, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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