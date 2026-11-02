Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan’ın, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Türkçe rap müziğinin öne çıkan isimlerinden Killa Hakan’dan hayranlarını endişelendiren haber geldi. Ünlü rapçinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

Killa Hakan’ın avukatı, ünlü rapçinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:

“Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı.

Merak ettiğinizi biliyoruz, şu anda sizlerden isteğimiz hem dua hem de iyi dilekleriniz.”