“Lvbel C5” sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ifade veren rapçi, suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, Bodur'u “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

“ŞARKI SÖZLERİNDE ÖZEL BİR KASTIM YOK”

Savcılıkta ifade veren Lvbel C5, CİMER'e yapılan şikayetleri öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını söyledi. Şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili soruya yanıt veren rapçi, sözlerini hayal kurarak yazdığını belirtti.

Bodur, “Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir” ifadelerini kullandı.

Şarkıdaki diğer tartışmalı sözlerin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu savunan rapçi, hakkındaki suçlamaları reddetti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Bodur, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmamasını değerlendirerek tutuklama tedbirinin orantısız olacağına karar verdi.

TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ ALACAK

Tutuklama talebinin reddedilmesinin ardından Lvbel C5 hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Bodur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve haftanın pazartesi ile çarşamba günleri karakola giderek imza atması şartı konuldu.

Rapçi hakkında verilen kararda ayrıca Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etmesi şartı da yer aldı. Şarkı sözleri nedeniyle yürütülen soruşturmada verilen bu karar, dosyanın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.