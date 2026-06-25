Türk rap müziğinin genç isimlerinden Organize, hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan rapçi, yaşadığı hukuki süreç nedeniyle aktif müzik kariyerine ara verdiğini duyurdu.

Hakkında çıkan yakalama kararına da değinen sanatçı, sürecin ne kadar devam edeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

''MÜZİK KARİYERİMİ DURDURMAK ZORUNDAYIM''

Gerçek adı Furkan olan ve müzik dünyasında Organize ismiyle tanınan rapçi, yaptığı açıklamada kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Organize, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş kaynaklı yaşadığım hukuki bir problem doğrultusunda aktif müzik kariyerimi üzülerek durdurmak zorundayım. Bu süreç kısa sürecektir, en yakın zamanda tekrar sizinle olacağım."

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI

Sanatçı açıklamasında, hakkında çıkan yakalama kararına da değinerek, "Hakkımda çıkan yakalama kararı dolayısıyla nereye kadar gideceğim belirsiz. Önümüzdeki konserlerin çoğu sold out'a yakın, elimden geldiğince katılım sağlayacağım" dedi.

Konserlerle ilgili gelişmelerin sosyal medya hesabından duyurulacağını belirten Organize, hayranlarına "Tekrar görüşeceğiz" mesajını verdi.

2011 YILINDA ÜNLENDİ

2001 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Karslı olan Organize, rap müzik kariyerindeki çıkışını 2021 yılında yayımladığı "Mercedes-Benz" adlı şarkıyla yaptı.

Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan sanatçı, daha sonra yayımladığı "Ghetto", "Bingo", "Shawty", "Gözler Yalan Söylemez", "OF Of" ve "Festival" gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sosyal medya paylaşımının ardından çok sayıda hayranı genç rapçiye destek mesajları gönderirken, sanatçının hukuki süreçle ilgili ilerleyen günlerde yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.