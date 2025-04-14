'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, vesayetini alan anne ve babasını tehdit etti. Babası Gazi Arslan'ı darp ettiği görüntüleri yayınladı. Ünlü rapçiye görüntüler sonrası tepki yağdı.

Arslan darp ettiği babasına "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" dedi.

Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle üç ay tutuklu kalmıştı.

Salvo, "Vesayetimi alan beni evine almak zorunda. O ev koşulsuz olarak kundaklanacak." sözleriyle de tehditlerini sürdürdü.