İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan rapçi Erol Can Güncü, konser sırasında yaşanan operasyonla gündeme geldi. "Uzay" adıyla tanınan sanatçı, sahnede performansını sürdürdüğü sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. UZ4Y GÖZALTINA ALINDI Çeşme'de bir beach club'da konser veren rapçi Uzay, sahne aldığı sırada polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program yapan Erol Can Güncü'ye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sahne performansı sırasında ekipler tarafından gözaltına alınan Güncü, polis merkezine götürüldü. Rapçi hakkında, kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği öne sürülen bazı şarkı sözleri nedeniyle işlem başlatıldığı iddia edildi. UZAY GÜNCÜ'NÜN SAYFASINDAN AÇIKLAMA PAYLAŞILDI Öte yandan Uzay Guncu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Menajerliğini üstlendiğim sanatçımız Uzay Guncu hakkında yürütülen hukuki süreç devam etmektedir. Sürecin henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle kamuoyunun masumiyet karinesine ve adil yargılama ilkesine hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

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