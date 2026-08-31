Ünlü rapçi Poizi'nin 29 Ağustos'ta İstanbul'daki konserinde tansiyon yükseldi. Tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu konserde kavgaya polis müdahale etti.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşanırken, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Konser sırasında yaşanan kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale ettiği anlar görülüyor.