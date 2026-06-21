Ressam Hamza Saykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında CHP Genel Merkezi’ne hediye ettiği iki büyük boy yağlı boya Atatürk tablosu ile bir saati geri aldığını duyurdu.

ATATÜRK TABLOSUNUN KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMASI RAHATSIZ ETTİ

Saykan, eserlerin CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantılarında kullanıldığını ve kamuoyunda geniş şekilde görüldüğünü belirterek, mevcut süreçte tabloların CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almasının kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Açıklamasında, bazı müzisyenlerin eserlerinin kullanılmasına ilişkin aldığı kararları desteklediğini belirten Saykan, kendisinin de benzer bir tutum sergilemek istediğini kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu için geçmişte yoğun şekilde çalıştığını dile getiren ressam, gelinen noktada sessiz kalmayı doğru bulmadığını söyledi.

Öte yandan Saykan, eleştirilerine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretleri tasvip etmediğini vurguladı. Eski CHP liderinin ilerleyen dönemde hatasını fark edeceğini ya da kamuoyunun bu konudaki tepkisini daha açık şekilde ortaya koyacağını savunan Saykan, bu durumda geri aldığı tabloları yeniden CHP Genel Merkezi’ne verebileceğini ifade etti.