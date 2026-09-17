Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, restoranın yemeklerine ilişkin müşteri yorumlarında paylaşılan fotoğrafları inceleyince uygulamadan haberdar oldu. Yapılan kontrollerin ardından restoran sahibinin, bazı tatlıların üzerine düzenli olarak karınca eklediği belirlendi.

İşletme sahibinin ifadesine göre karıncalar, yemeklere "ekşi bir tat" vermek amacıyla kullanılıyordu. Her bir tatlıya yaklaşık 3 ila 5 karınca eklendiği ve bu yöntemin yaklaşık dört yıl boyunca sürdüğü tespit edildi.

DÖRT YILDA BİNLERCE KARINCA KULLANILDI

Söz konusu süre boyunca yaklaşık 49 bin karıncanın yemeklerin sunumunda kullanıldığı hesaplandı. Karıncaların büyük bölümünün ABD’den, bir kısmının ise Tayland’dan ithal edildiği belirtildi. Güney Kore’de insan tüketimine izin verilen böcekler arasında çekirge, ağustos böceği ve bazı ipekböceği türleri bulunuyor. Karıncalar ise izin verilen 10 böcek türünün arasında yer almıyor. restoran sahibi, karıncaların bazı ülkelerde gıda olarak tüketildiğini bildiğini, bu nedenle Güney Kore’deki yasağın farkında olmadığını savundu.

Savcılık, restoran sahibi hakkında bir yıl hapis ve 20 milyon won para cezası talep etti. Mahkeme ise sanığın suçlamaları kabul etmesini ve daha önce herhangi bir sabıka kaydının bulunmamasını dikkate alarak hapis cezası yerine para cezasına hükmetti.

MENÜNÜN SADECE BİR BÖLÜMÜNDE KULLANILDI

Bakanlığın açıklamasına göre karıncalar, restoranın 15 yemeklik menüsünün tamamında değil, yalnızca küçük bir bölümünde kullanılıyordu. İşletme sahibi ayrıca müşterilere karınca kullanıldığı konusunda bilgi verildiğini ve isteyenlere farklı dolgular sunulduğunu öne sürdü.