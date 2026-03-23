Instagram hesabından iş ilanı yayımlayan Midyeci Ahmet (Ahmet Çiçek), işlerinin yoğunlaştığını belirterek garson, komi, temizlik görevlisi ve insan kaynakları dahil birçok alanda personel ihtiyacı olduğunu ifade etti. Çok sayıda kişiyi işe alacaklarını dile getiren Çiçek, bu durumdan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

120 BİN LİRA MAAŞ

Paylaşımında maaş aralığına da değinen Çiçek, çalışanlara minimum 60 bin, maksimum ise 120 bin liraya kadar ücret verileceğini belirtti. Ancak bu ücretlerin karşılığında disiplinli ve işini seven kişilerle çalışmak istediklerini vurguladı.

İşin zorluklarına da dikkat çeken Çiçek, çalışma ortamının yoğun olduğunu ve rahat bir iş temposu bulunmadığını açıkça ifade etti. Buna karşın iş yerinde aile ortamı olduğunu belirten Çiçek, şartlara uygun adayları başvuru yapmaya davet etti.

Midyeci Ahmet, paylaştığı videoya şu notu düştü: