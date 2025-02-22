Hooters, ABD çapında yaklaşık 300 şubeye sahipken, restoranlarındaki müşteri trafiğinin düşmesi ve artan mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, bazı şubelerin kapanmasına yol açtı. Şirket, mali sıkıntılarını çözmek amacıyla Accordion Partners gibi bir danışmanlık firmasıyla çalışırken, alacaklıları da çözüm arayışına girdi.

FİNANSMAN ZORLUKLARI VE TAHVİLLERİN ETKİSİ

Hooters, 2021 yılında yaklaşık 300 milyon dolar değerinde varlığa dayalı tahvillerle finansman sağlamıştı. Ancak bu finansal yapı, restoran zincirini borçlarından kurtarmaya yetmedi. Ayrıca, ABD restoran sektörü son dönemde TGI Friday’s ve Red Lobster gibi markaların da finansal sıkıntılar yaşamasıyla dikkat çekti.

HOOTERS'IN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Hooters, 1983 yılında altı iş adamının kurduğu ve zamanla uluslararası bir fenomen haline gelen bir restoran zinciriydi.

30 yıl içinde 420 şubeye ulaşan şirket, şimdi ise ekonomik koşullar ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle büyük bir krizle karşı karşıya.

2019 yılında yapılan satın almanın ardından şirket, piyasa baskılarıyla mücadele etti. Ancak son yıllarda birkaç şubeyi kapatarak büyümeyi sürdürme planlarını da gözden geçirdi.

ŞİRKET NE HEDEFLİYOR?

Hooters, alacaklılarla anlaşma yaparak mali yapılarını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar, şirketin bu krizden çıkıp çıkamayacağını ve restoran sektöründeki uzun süreli varlığını sürdürebileceğini görmek için önümüzdeki birkaç ayın kritik olduğunu belirtiyor.