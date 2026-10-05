2009 yılında kurulan ve ABD genelinde 20'den fazla lokasyonun yanı sıra Bahamalar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de de faaliyet gösteren Sugar Factory, küresel pazarını korurken ABD'deki şube ağını daraltıyor.

Son kapanışlarla birlikte zincirin çekildiği lokasyonlar şu şekilde sıralandı:

Rosemont (Illinois): 12 yıldır hizmet veren şube Mart ayında kapandı.

Detroit (Michigan): Dört yıllık şube Mayıs ayında faaliyetini sonlandırdı.

Jacksonville (Florida): Üç yıldır açık olan şube Haziran ayında kapandı.

Miami (Florida): Española Way üzerindeki 11 yıllık şube yaz sonunda kapandı.

Chicago (Illinois): 10 yıldır hizmet veren şube yaz sonunda faaliyetini durdurdu.

Bu kararların ardından Illinois ve Michigan eyaletlerinde zincire ait aktif restoran kalmadı.

KAPANIŞLARIN ARKASINDAKİ MALİ VE YASAL NEDENLER

Şubelerin kapanış gerekçeleri lokasyon bazında farklılık gösteriyor. Florida'daki operasyonlarda geçmişten bu yana mali ve hukuki krizler öne çıkıyor.

Zincirin Ocean Drive ve Lincoln Road şubeleriyle bağlantılı şirketler 2020 yılında iflas koruma (Chapter 11) başvurusunda bulunurken, 2023 yılında yönetime karşı bir yatırımcı davası açıldı.

Jacksonville şubesinin kapanmadan önce denetim kayıtlarına giren sağlık kodu ihlalleri nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Rosemont şubesinin ise mali güçlüklerin yanı sıra mülkiyet, franchise anlaşması ve kira sözleşmesinden doğan yasal uyuşmazlıklar nedeniyle kapandığı aktarıldı. Chicago ve Detroit şubelerinin kapanış nedenleri hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

RESTORAN SEKTÖRÜNDE YÜKSELEN İŞLETME MALİYETLERİ

Şube kapanışları sadece Sugar Factory ile sınırlı kalmıyor. ABD genelinde gıda hizmeti sunan işletmeler yükselen işçilik, hammadde ve operasyon giderleriyle mücadele ediyor.

Sektörde yakın dönemde gerçekleşen diğer kapanışlar şu şekildedir:

Maple Street Biscuit Company: Cracker Barrel markayı Temmuz 2026'da devrettikten sonra kalan 16 şubesini kapattı.

Cookie Factory: 20 yıllık fiziksel mağaza faaliyetlerini Ağustos 2026'da sonlandırdı.

Fuzzy's Tacos & Margs: Eylül 2026'da Houston bölgesindeki tüm restoranlarını kapattı.

SEKTÖR VERİLERİ VE KÂRLILIK BASINCI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre, Ağustos 2026 itibarıyla son 12 aylık dönemde dışarıda yenen yemeklerin fiyatları %3,4 artış gösterdi. Ulusal Restoran Birliği verileri ise pandemi öncesine kıyasla ortalama saatlik çalışan kazançlarının %41, toptan gıda fiyatlarının ise %35 yükseldiğini ortaya koyuyor.

Artan giderler kârlılık oranlarını olumsuz etkiliyor. Ulusal Restoran Birliği araştırmasına göre, restoran işletmecilerinin %33'ü 2026'nın ilk yarısında işletmelerinin kâr etmediğini bildirdi. Menü fiyatlarının Temmuz ve Ağustos 2026'da aylık %0,3 oranında artması ise maliyet baskısının tüketicilere de yansıdığını gösteriyor.