Arda Türkmen, Fransa'da Michelin yıldızlı bir restoranda yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Tabağından solucan çıkan Türkmen, garsonun verdiği yanıtı "Ah bu yeşillikler gibi" saçma bir cevap olarak aktardı.

Türkmen, paylaşımında, "Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUĞU DA ALMAK LAZIM"

Türkmen, solucanı fark ettiğinde garsonu çağırdığını belirterek, "Şef bunu görmek ister" dediğini aktardı. Garsonun ise "Ah bu yeşillikler gibi" şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Restoranın ekstra bir yemek ikram etmek istediğini, çay ve kahve ikram ettiğini belirten Türkmen, şefin konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine servisin ardından mutfaktan ayrıldığını ifade etti.

Türkmen, "Ve evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler. Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı." dedi.