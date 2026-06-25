Dünya genelinde yaklaşık 1,5 asırdır piyasada yer alan Sunlight kalıp sabunları, alınan radikal bir kararla raflara veda etti.

Kanada Yayın Kurumu CBC News tarafından paylaşılan bilgilere göre, temizlik devi Henkel'in bu kararı sonrası ürün büyük mağazaların stoklarında tamamen tükendi.

Şu an için sadece bazı küresel çevrim içi ticaret platformlarında yüksek fiyatlarla listelenen sabunun piyasadan çekilmesi, asırlık zanaatlarını sürdüren belirli toplulukları da doğrudan etkiledi.

GELENEKSEL DERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ SEKTEYE UĞRADI

Şirketin üretimi durdurma kararı, özellikle Kanada'daki yerli toplulukların nesiller boyu sürdürdüğü deri tabaklama faaliyetlerinde aksamalara yol açtı. Deri ustaları, öğrendikleri asırlık metotta yalnızca bu sabunu kullandıklarını belirtti.