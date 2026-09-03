Özellikle son dönemde tavşanların sayısının artmasıyla hasarın daha görünür hale geldiği belirtiliyor. Hayvanların toprağı kazarak oluşturduğu yuvalar saha yüzeyini bozarken, kulüp yönetimi sorunun kontrol altına alınmaması halinde bakım çalışmalarının giderek zorlaşacağından endişe ediyor.

SAHANIN HER YERİNİ KAZMAYA BAŞLADILAR

Tavşanlar Avustralya'nın yerli türleri arasında bulunmuyor. Ülkeye 19. yüzyılda getirilen hayvanlar, uygun koşullarda hızla çoğalarak tarım alanlarından doğal yaşam alanlarına kadar pek çok bölgede ciddi sorunlara neden oldu.

Golf sahasında da benzer bir durum yaşanıyor. Tavşanlar özellikle çimlerin çevresindeki yumuşak toprakları kazarak yer altında yuvalar oluşturuyor. Açılan çukurların sayısının artması, sahanın bazı bölümlerinde zeminin bozulmasına neden oluyor.

Sorun yalnızca çimlerde oluşan görüntüyle sınırlı değil. Tavşanların sürekli kazdığı bölgelerde bakım ihtiyacı artarken, zemindeki çukurların oyuncular açısından da risk oluşturabileceği belirtiliyor.

TAVŞANLARI UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kulüp yönetimi, tavşanların sayısını azaltmak ve yeni yuvaların açılmasını engellemek için çözüm arıyor. Sahanın geniş olması ve hayvanların hızla çoğalabilmesi ise mücadeleyi zorlaştırıyor.

Avustralya'da yabani tavşanlar uzun yıllardır istilacı tür olarak kabul ediliyor. Ülkenin farklı bölgelerinde popülasyonları kontrol altında tutmak için çitlerden biyolojik mücadele yöntemlerine kadar çeşitli uygulamalar kullanılıyor.

Golf sahasındaki yetkililer de mevcut hasarı onarırken tavşanların yeniden aynı alanlara dönmesini engelleyecek daha kalıcı önlemler üzerinde duruyor.