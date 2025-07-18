İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren sanatçı Ahmet Güneştekin, İmamoğlu'ndan herhangi bir maddi destek almadığını belirtti.

Güneştekin sergisinin sponsorları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer almadığını söyledi.

Ekol'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, “Eserlerim üzerinden para aklama iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. O dönemde Türkiye’de en çok vergi ödeyen sanatçılardan biriydim" dedi.

Güneştekin şunları kaydetti:

‘Venedik' te 17. yüzyıl'dan kalma bir tarihi binayı 2022 yılında satın aldım. Ekrem İmamoğlu' nun bir katkısı olmamıştır. Binayı da Ekrem İmamoğlu adına satın almadım. Eserlerim üzerinden para aklama durumu

da söz konusu değildir.

Ekrem İmamoğlu' nun seçim çalışmalarına destekte bulunmadım. Sosyal medyada kendisini paylaşmadım. Sergime katıldığı için katkısı olan herkese teşekkür etmek maksadıyla paylaşım yapmış

olabilirim.

Bu zamana kadar yaptığım sergilerin hiç birine kamu kuruluşları sponsor olmasını istemedim. Dolayısıyla İBB' nin imkanlarından yararlanmam, haksız kazanç sağlamam da mümkün değildir.