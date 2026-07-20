YILIN BELİRLİ DÖNEMLERİNDE DOĞAYA KAVUŞUYOR

Avcı, yılın belirli dönemlerinde Göcek’te bulunan teknesinde kalarak doğayla iç içe bir hayat sürdürüyor. Deniz üzerinde daha sade bir yaşam tercih eden sanatçı, bu düzenin uzun zamandır hayalini kurduğu bir yaşam olduğunu söyledi.