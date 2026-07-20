KORAY AVCI TEKNEDE YAŞIYOR
Şarkıcı Koray Avcı, yoğun şehir hayatını geride bırakıp daha sakin bir yaşamı tercih etti. Baba yadigarı teknesine yerleşen Avcı, özellikle yılın belli dönemlerinde Göcek’te denizle iç içe bir hayat sürüyor.
HUZURU TEKNEDE BULDU
Müzik kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Koray Avcı, son dönemde farklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.
ŞEHİR HAYATININ TEMPOSU ONU YORDU
Şehir hayatının temposundan uzaklaşan ünlü sanatçı, baba yadigarı teknesinde yaşamaya başladı.
YILIN BELİRLİ DÖNEMLERİNDE DOĞAYA KAVUŞUYOR
Avcı, yılın belirli dönemlerinde Göcek’te bulunan teknesinde kalarak doğayla iç içe bir hayat sürdürüyor. Deniz üzerinde daha sade bir yaşam tercih eden sanatçı, bu düzenin uzun zamandır hayalini kurduğu bir yaşam olduğunu söyledi.
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HAYALİMDİ GERÇEK OLDU
KKTC’de bulunan bir otelde sahne alan Koray Avcı, Akşam gazetesine deniz yaşamıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyadan uzak, kendi başıma yaşıyorum. Köy ve şehir halkıyla birebir temas halindeyim. Yeri geliyor pazarda birlikte alışveriş yapıyoruz, yeri geliyor yaylada çay ve çorba içiyoruz. Hayalimdi, gerçek oldu” dedi.
ŞEHİRDEN UZAK ÖZGÜR YAŞAM TERCİHİ
Ünlü sanatçının şehirden uzak, daha sakin ve özgür yaşam tercihi hayranlarının da ilgisini çekti.
HAFTALIK PLANINI PAYLAŞTI
Öte yandan Koray Avcı haftalık planını paylaştı.
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