Sanatçı, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine iletti. Mesajında, konserlere saatler kala sağlık durumu nedeniyle sahneye çıkamayacağını açıklayan Matiz, “Sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Mabel Matiz, doktorları ve ekibiyle yaptığı değerlendirme sonucunda, tamamen iyileşmeden sahneye çıkmamanın daha doğru olacağına karar verildiğini belirtti. Sanatçı, konserlerin iptal edilmediğini vurgulayarak, yeni tarihlerin netleşmesinin ardından duyurulacağını söyledi.

“En içten özür ve sevgilerimle” mesajıyla paylaşımını sonlandıran Matiz, hayranlarına gösterdikleri anlayış için şimdiden teşekkür etti.

İşte Mabel Matiz'in paylaşımı:

"DUYURU

17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan ve tüm biletleri tükenen konserlerimizi, geçirmekte olduğum Covid ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üzülerek ertelemek durumunda olduğumu bildirmek isterim.

Son dakikaya kadar sizlerle buluşmak adına tedaviye devam edilmesine rağmen, doktorlar ve ekibimle, tam anlamıyla İyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğuna kanaat getirdik. Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm.

Sizlere daha sağlıklı bir konser sunmak adına bu iki konseri iptal etmiyor, affınıza sığınarak ileri bir tarihe erteliyoruz. Yeni tarihlerin bilgisi netleştiği gibi de yine buradan duyuruyor olacağım.

En içten özür ve sevgilerimle,

Mabel."

Covid’e bağlı sağlık sorunları nedeniyle ertelenen konserlerin yeni tarihleri için sanatçının sosyal medya hesapları ve organizasyon firması tarafından bilgilendirme yapılacak.