Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası CHP’ye veda etmesinin ardından ilk istifa eden isim CHP İzmir Milletvekili olan Murat Bakan olurken parti üyeleri de CHP’den istifa etmek için işlem başlattı. Yoğunluk nedeniyle E-devlet kilitlendi.

İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekilliği de yapan sanatçı Sabahat Akkiraz da Özel'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

"KIŞIN SONU BAHARDIR"

Akkiraz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum.

Cumhuriyet’e, Laikliğe, Altıok’a, Atatürk’ümüzün gösterdiği hedefe aynı kararlıkla bağlı kalmaya devam edecek ve ülkemizin geleceği için “Yeni bir yol’a düşecek Yeni şeyler söyleyeceğiz” “Ne de olsa kışın sonu BAHARDIR”