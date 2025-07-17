“Kadın mı olsam mı?” Paylaşımı Gündem Oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekayla oluşturulan kadın versiyonunu yayınlayan Cemcir, fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Kadın mı olsam mı, nasılım mı? Yapay zeka ile ilk temas.”

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Cemcir’in bu eğlenceli denemesi sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

“Evliliği Hiç Düşünmedim”

Öte yandan Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan’ın programına konuk olmuş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Evlilik konusuna değinen Cemcir, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarım, kuzenlerim, ailem çok mutlu evlilikler yaşıyor. Bizim toprağımız çok özel bir yer, neşeliyiz. Anne-baba da ister tabii; bir oğlu, bir kızı var, torun görmek istiyorlar…”

Murat Cemcir’in yapay zekayla gerçekleştirdiği ilginç paylaşım, dijital dünyada sanatçılar ve teknoloji arasındaki etkileşimin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.