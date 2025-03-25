Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

CESEDİ TESPİT EDİLDİ

Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkuş’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

MİTHAT KÖRLER'İN ABLASI ÇIKTI

Fatma Nezihe Akkuş'un (75), Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından, şüpheli görülen Akkuş'un ölümünün ardından başlatılan inceleme kapsamında, Akarbaşı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra gidebileceği yerlerde araştırma yapılıyor.

MİTHAT KÖRLER KİMDİR?

Mithat Körler, 1955 yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir’de büyümüş ve ilkokul, ortaokulu Eskişehir’de okudu. Ünye’de öğretmen olarak görev yapan eniştesinin yanına giderek liseyi Ünye’de tamamladı. Ünye Erkek Sanat Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Mithat Körler, Yüksek öğrenimi için İstanbul’a gitti. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdikten sonra eğitimci olarak hiç görev yapmadı.



Eskişehir’de kurmuş olduğu Mithat Körler orkestrasıyla uzun yıllar düğün salonlarında, sinema salonlarında vermiş olduğu konserleri profesyonel yaşama geçiş için önemli bir zemin hazırladı.

Mithat Körler, 1980’li ve 1990’lı yıllardan arasında Arif Susam, Atilla Kaya, Ümit Besen, Ferdi Özbeğen ve Cengiz Kurtoğlu ile beraber birçok kaset yapmıştır.

Unutulmaz aşk şarkılarına imza atan fantazi Türkçe pop müziğinin güçlü seslerinden Mithat Körler, müzik hayatına 1970 yılında Ünye’de liseyi okuduğu yıllarda kurulan “Grup Örümcek” adlı gurup ile başlamıştır. Ünye’de ayrıca, 1972 yılında katıldığı Ünye Hafif Batı Müziği Yarışması’nda 1.liği Tarık Çakmakçı’ya kaptıran Mithat Körler, bu yarışmasının 2.si olmuştu.

Fanatik Eskişehirsporlu olan Mithat Körler, Eskişehir’in ünlü radyolarından bir radyonun da sahibidir. Mithat Körler, Sırma Körler ile evlidir. Eren (d.1983) adında oğlu vardır.

Albümleri

– Aşk Bu Değil Mi

– Aşk Yalanmış

– Aşka Aşk

– Ben Varım

– Bıktım Senin Aşkından

– Gönül Salıncağı

– Gözlerini Yesinler & Askerim Ana

– Güneşimi Kaybettim

– İyi Gidiyor

– Oyun Havaları

– Oh Canıma Deysin

– Pişman Olursun

– Seviyorum

– Sırmalı

– Son Kararım

– Uslanmıyorsun

– Yeniden Başlasak & Yaylalar

Filmleri: 2010 – Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)