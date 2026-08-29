Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Merve Özbey, son görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcının 12 kilo verdiği ortaya çıkarken, fazla kilolarından nasıl kurtulduğuna ilişkin yaptığı açıklama da gündem oldu.

'Yaş Hikayesi', 'Vuracak', 'Kül' ve 'Yaramızda Kalsın' gibi sevilen şarkılarıyla tanınan Merve Özbey, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Verdiği kilolarla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Ben kısa boylu bir kadınım. Küçük bir kadın olduğum için 1 kilo da alsam, 2 kilo da alsam 20 kilo almışım gibi gözüküyor. Herhalde bir 12 kilo kadar verdim" dedi.

ZAYIFLAMA SÜRECİNİ ANLATTI

Özbey'in kilo verme sürecinde uyguladığı yöntem de merak konusu oldu. Gece Muhabiri mikrofonlarına konuşan şarkıcı, ilk dönemde doktor kontrolünde iğne kullandığını ve bu yöntemle birkaç kilo verdiğini belirtti. Özbey, "İlk başlarda doktor kontrolünde ilk 5-6 kiloyu iğneyle verdim. Sonrasında beslenme düzeni, çocuk ve konserlere koşturmak derken çok az şeyler yiyebiliyorum" dedi.

"DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANDIM"

Kullandığı yönteme ilişkin detay veren Merve Özbey, bunun tıbbın son yıllarda sunduğu yeni uygulamalardan biri olduğunu ifade etti. Ancak gelecekteki etkileri konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını da dile getirdi.

Ünlü şarkıcı açıklamasının devamında "Bunlar tıbbın bizlere çok yeni sunduğu şeyler. 10 – 15 sene sonrasını bilmiyorum. Ama ilk çıktığı dönemde doktor kontrolünde iğne kullanmışlığım var. Son bir senedir falan yok" ifadelerini kullandı.