2 ayda 15 kilo veren Deniz Seki zayıflama sırrını açıklamıştı. Seki, "İğne kullanmadım. Tamamen kendi irademle zayıfladım. Her istediğim yemekten 2-3 çatal alarak yedim. Günde 1 saat yürüyüş yaptım ve akşam saat 19.00'dan sonra hiçbir şey yemedim" demişti.
Önceki gün mayosuyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan 55 yaşındaki son haline beğeni yağdı.
55. YAŞINI İŞ İNSANI SEVGİLİSİYLE KUTLAMIŞTI
Deniz Seki geçen günlerde 55'inci yaşını ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı özel bir geceyle kutlamıştı.
Davette ünlü şarkıcıyı 5 yıldır herkesten gizlediği ve adının İrfan olduğu öğrenilen iş insanı sevgilisi de yalnız bırakmamıştı.
Pastasındaki mumları üfledikten sonra Seki'yi ilk olarak sevgilisi öperek yeni yaşını kutlamıştı.