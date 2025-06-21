Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken "anoreksiya" (yiyememe hastalığı) teşhisi konulan Nihal Candan (30), bu nedenle Nisan 2024'te tahliye edilmişti. Ancak hastalığı bir türlü yenemeyen ve hızla kilo kaybeden Nihal Candan geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

23 kiloya kadar düşen Candan'ın dün akşam yaşamını yitirdiği açıklandı.

Nihal Candan'ın vefatının ardından şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabında paylaşımlarda bulundu.

"KOLAYDI DEĞİL Mİ? GİTTİ İŞTE..."

Derici ilk paylaşımında "Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hala yenemedim" ifadelerini kullandı.

Derici ardından 2017 yılında hastanede çekilen karesini şu notla yayınladı: "2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz..."

2017 yılında anoreksiya tedavisi gören şarkıcıİrem Derici , kilo kaybına bağlı bağışıklı çökmesi yaşamış ve bu sebeple bir süre yoğun bakımda kalmıştı.