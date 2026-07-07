Elektronik dans müziğinin unutulmaz şarkılarından, 2011 yapımı "Party Rock Anthem" hitindeki vokaliyle dünya çapında üne kavuşan İngiliz şarkıcı Lauren Bennett, 37 yaşında hayata gözlerini yumdu.

LMFAO grubuyla yaptığı ikonik iş birliğiyle hafızalara kazınan genç sanatçının ani ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vefat haberinin ardından müzik dünyasından ve hayranlarından çok sayıda taziye mesajı yağdı.

Bennett'in eski müzik grubu G.R.L. üyeleri, sosyal medya hesabı üzerinden derin bir üzüntü içinde olduklarını belirten duygusal bir açıklama yayınladı. Grup arkadaşları Emmalyn, Natasha ve Paula, "Sevgili Lauren'imizin vefatını büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Kalplerimiz kırık ve onun bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bize bıraktığı sevgiyi, kahkahaları ve sayısız anıyı sonsuza dek yüreğimizde saklayacağız" ifadeleriyle acılarını paylaştı.

G.R.L. grubu, 2015 yılında da üyelerinden Simone Battle’ın intiharıyla sarsılmış, topluluk "Ugly Heart" ve rapçi Pitbull ile birlikte kaydettikleri "Wild Wild Love" şarkılarıyla listelerde büyük başarılar elde etmişti.

Kariyerine 2007 yılında Pussycat Dolls’un Avrupa uzantısı olan The Paradiso Girls grubuyla adım atan Bennett, bu oluşumun dağılmasının ardından solo projelerine ağırlık vermişti.

Elektronik dans ikilisi LMFAO ile gerçekleştirdiği ortaklıkla kariyerinin zirvesine ulaşan şarkıcının yer aldığı "Party Rock Anthem" parçası, yayınlandığı dönem küresel bir fenomene dönüşerek YouTube'un en çok izlenen videoları arasına girmişti. Erken yaşta hayata veda eden Lauren Bennett, geride acılı eşi Kenny’yi ve altı yaşındaki kızı Harlow’u bıraktı.