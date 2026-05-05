Katy Perry, Met Gala 2026 etkinliğinde fütüristik tarzıyla kırmızı halıda yer aldı. Ünlü şarkıcı, yüzünü tamamen kapatan metalik bir maske ve dikkat çekici beyaz bir tasarım elbise ile gecede boy gösterdi.

YAPAY ZEKA'YA GÖNDERME YAPTI

Görünümde en çok konuşulan detay ise Perry’nin kullandığı “6 parmaklı” eldiven oldu. Alışılmışın dışında tasarlanan bu detayın, yapay zekâ tarafından üretilen görsellerde sıkça görülen fazladan parmak hatasına bilinçli bir gönderme olduğu yönünde yorumlar yapıldı.





GERÇEKLİK ALGISINA ELEŞTİRİ

Moda çevreleri, Perry’nin bu tercihini yalnızca estetik bir tercih olarak değil, aynı zamanda yapay zekâ, dijital kimlik ve gerçeklik algısı üzerine bir eleştiri niteliğinde değerlendirdi. Yüzünü tamamen gizleyen maske nedeniyle tanınması güç hale gelen Perry’nin görünümü, gecenin en çok konuşulan ve en kavramsal stillerinden biri olarak öne çıktı.