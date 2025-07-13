Rafet El Roman’ın, oyuncu Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Şevval, babasının bahçede çalışırken çekilen görüntülerine esprili bir not da ekledi.

Videoda, "Babam Almanya'ya geldiğinde bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyor ama tek problem bu şekil çalışması" ifadelerine yer verdi.

Görüntülerde Rafet El Roman’ın bahçe işleriyle meşgul olurken bir yandan da dans ettiği görülüyor. Kızının yorumuna karşılık ise, “Hep romantik olmak zorunda değiliz, bazen delilik de gerekiyor” yanıtını vererek neşeli tavrını ortaya koydu.

Şarkıcının enerjisi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.