

Şarkıcı Ebru Gündeş (49) Şubat 2024'te kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuştu. Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıymıştı.

Ancak geçen haftalarda bu evlilik için "bitiyor" dedikoduları dolanmaya başlamıştı. O iddiaları yalanlayan kare Bodrum'dan geldi.

Şarkıcı, eşi Murat Özdemir ve 3. evliliğini yaptığı Reza Zarrab'dan olan 14 yaşındaki kızı Alara ile Yalıkavak Marina'da objektiflere takıldı.

Ebru Gündeş, Yalıkavak Marina'da gece yarısı bir takı ve bir gözlük mağazası açtırarak alışveriş yaptı.

Gündeş eşi ve kızı ile 2.5 saat mağazada kaldı. Alışveriş turu 03.00'e kadar devam etti.