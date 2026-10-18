Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında yürütülen adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. Kamuoyunca tanınan isimlerin uyuşturucu madde kullandığı ve birbirlerine ikram ettiği yönündeki istihbari çalışmalar üzerine başlatılan soruşturmada Yalçıntaş hakkında iddianame düzenlendi.

EVİNDEN HASSAS TERAZİ VE ÖĞÜTÜCÜ ÇIKTI

İddianamede, sanığın ikametinde yapılan aramalarda esrar öğütmekte kullanılan 2 adet aparat, hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları bulunan bir kavanozun ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca Yalçıntaş'ın cep telefonunda kayıtlı kişilerle yaptığı mesajlaşmaların uyuşturucu ticareti amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi.

"KAVANOZDAKİ KEKİK, TERAZİ DİYET İÇİN"

İddianamede ifadesine yer verilen İlyas Yalçıntaş, uyuşturucu madde kullanmadığını savunarak kendini şu sözlerle savundu: "Kavanoz içindeki madde annemin gönderdiği kekiktir. Öğütme aparatlarını bir arkadaşım hediye etti. Hassas teraziyi ise spor yaptığım için diyet öğünlerimi kontrol amacıyla kullanıyorum."

TEST SONUÇLARINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Şarkıcının bu savunmasına karşın alınan kan ve saç örneklerinin laboratuvar incelemesinde, esrarın etken maddesi olan THC ve kokain tespit edildiği aktarıldı.

DOSYA İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.

Ancak mahkeme, sanığın adresinin yetki alanı dışında kalması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.