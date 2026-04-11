Ünlü şarkıcı Işın Karaca, ailesiyle birlikte turistik gezi amacıyla gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da pasaport kontrolüne takılarak ülkeye girişinin engellendiğini ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yaşadığı mağduriyeti dile getiren sanatçı, havalimanında kendisine yönelik tutumu sert bir dille eleştirerek, bir turistten ziyade "düşman" gibi muamele gördüğünü ifade etti.

Karaca’nın açıklamalarına göre, giriş engelinin gerekçesi yıllar önce Gümülcine’de verdiği bir konser sırasında sahne performansına yansıyan ifadeleri oldu. Konserinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" dediği ve İzmir Marşı’nı seslendirdiği için kara listeye alındığını belirten ünlü isim, eşi ve kızının ülkeye girişine izin verilmesine rağmen kendisinin deport edildiğini vurguladı.

Elindeki resmi belgeleri göstererek durumu "milli bir mesele" olarak nitelendiren Karaca, karşılaştığı bu tavrın demokratik bir yaklaşımla bağdaşmadığını savundu.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SAÇMALIK"

Havalimanında saatlerce bekletildiğini ve temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını ileri süren sanatçı, Yunan makamlarının tutumunu "hayatında gördüğü en büyük saçmalık" olarak tanımladı.

Türkiye’ye geri gönderilme sürecini takipçileriyle paylaşan Işın Karaca, sanat faaliyetleri nedeniyle maruz kaldığı bu kısıtlamaya tepki göstererek Yunanistan’ın sergilediği tutumu eleştirdi.