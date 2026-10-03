Şarkıcı Demet Akalın, Konya Beyşehir’de yaşandığını belirttiği yurt sorununa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KİRAYI BEN HALLEDECEĞİM"

400 kız öğrencinin yurt sorunu nedeniyle okula başlayamadığını belirten Akalın, "Konya Beyşehir’de yurt sorunu varmış. 400 kız öğrenci ne yazık ki okula başlayamamış. Çok mesaj alıyorum. Yedi odalı bir ev bulup, kirayı ben halledeceğim" dedi.

Akalın, evin kiralanması ve kira bedelinin karşılanmasının ardından öğrencilerin diğer ihtiyaçları için de yetkililerden destek istedi. Konya Valiliği’ne seslenen Akalın, "Gerisi için bir çözüm bulabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.