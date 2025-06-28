Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup ile Bodrum'da tatil yapıyor. Dün Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Sandal, şezlongda güneş keyfi yaptığı anlarda kötü bir haber aldı.
Zira Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Etiler'deki sitede aylık 65 bin TL'ye oturduğu dairenin kirası iki katına çıktı. Ev sahibi İrem Argat 170 bin TL istedi. Musrafa Sandal itiraz etti.
YENİ KİRASI 135 BİN TL
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine, kira tespiti için evde uzman bilirkişiler aracılığıyla keşif yapıldı.
Bilirkişi raporunda, dairenin aylık kira bedelinin 150 bin lira olması gerektiği ifade edildi.
Rapordaki bedelde yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapan mahkeme, kiranın aylık 135 bin lira olarak belirlenmesine karar verdi.