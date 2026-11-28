Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü çocukları Mihre'yi ağustos ayında kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. Üç kız çocuğu sahibi olan çift, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Berkay Şahin, bugüne kadar yüzünü kamuoyundan uzak tuttukları küçük kızları Mihre'nin fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına "3 numaram Mihre pamuğum. Cumanın yüzü suyu hürmetine maşallah demeden geçmezsiniz" notunu ekledi. Birçok takipçisi 'maşallah', 'Allah nazarlardan korusun' gibi yorumlarda bulundu.

EŞİ VE KIZLARININ FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTI

2016 yılında Özlem Ada Şahin ile evlenen Berkay, 2017'de Arya, 2019'da ise Zeynep Mira adını verdikleri kızlarını kucağına almıştı. Üçüncü kızlarının fotoğrafını paylaşan şarkıcı, diğer iki çocuğunun karelerini de "Bunlar da diğerleri" ifadeleriyle yayımladı.