Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yakın dostu ve uzun yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen Cengiz Baltepe'yi kaybettiğini duyurdu. Bayram gününde aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşayan sanatçının paylaşımı kısa sürede sevenlerini de yasa boğdu.

DUYGUSAL PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Nilüfer, 35 yıllık dostuna veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ah Cengizcim ,35 yıllık arkadaşım, dostum.Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen ,iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hemde hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi daha çok konserler yapacaktık çok eğlenecektik birlikte….olmadı"

SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Cengiz Baltepe'nin ölümü sanat camiasında da derin üzüntü yarattı. Nilüfer’in paylaşımının ardından çok sayıda sanatçı ve hayranı başsağlığı mesajları paylaştı.