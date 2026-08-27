Malazgirt ve Ahlat’ta düzenlenen etkinliklerde sahne alan Sinan Akçıl, program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet etti. Akçıl, Erdoğan’la birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'ÖMRÜMDEN YILLAR VERİRİM'

Fotoğrafların üzerine not düşen Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik şu ifadeleri kullandı: “Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm dediğiniz insanlar var mı? Benim var, bir tanesi de bu 2 karede işte...”

Akçıl, paylaşımının devamında Malazgirt ve Ahlat’ta düzenlenen etkinliklere de teşekkür etti. Ünlü şarkıcı, "Teşekkürler Malazgirt, teşekkürler Ahlat... Muhteşemdiniz" dedi.