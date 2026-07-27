Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden 60 yaşındaki şarkıcı Çelik Erişçi, son dönemde gerçekleştirdiği anlamlı yardımların ardından bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi.Ünlü sanatçı, bir balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi.
"SİZCE NEDEN" DİYEREK SEBEBİNİ AÇIKLADI
Balık pazarındaki bir tezgahın başına geçerek banyo lifi satan Çelik, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçilerine öncelikle "Sizce neden?" sorusunu yönelten sanatçı, tezgaha geçerek satış yapma sebebini şu sözlerle ifade etti:
"Doğrusuysa şu; bazı insanlarım var benim. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş… Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkân ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabii."
Karşılarında ünlü şarkıcıyı tezgah başında banyo lifi satarken gören vatandaşlar önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı, ardından tezgaha yoğun ilgi gösterdi.