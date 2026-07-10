Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, İstanbul'da gerçekleştireceği konser öncesinde Türkiye'ye geldi. Özel uçağıyla genel havacılık terminaline iniş yapan sanatçıyı havalimanında çok sayıda basın mensubu ve hayranı karşıladı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında terminalden ayrılan Martin, kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere gülümseyerek poz verdi. Bu sırada korumasının basın mensuplarını uzaklaştırmaya yönelik sert tavrı dikkat çekerken, ünlü sanatçı duruma hemen müdahale etti.

Korumasını eliyle sakinleştiren Martin, basın mensuplarına gülümsemeyi sürdürdü ve kameralara el sallayarak Türkçe "Merhaba" diye seslendi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan sanatçı, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Martin, "Burada olduğum için çok mutluyum. Nihayet geri döndük. Desteğiniz ve her şey için teşekkür ederim" ifadeleriyle Türkiye'deki hayranlarına sevgisini iletti.

Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen ünlü şarkıcı, havalimanında kısa süre hayranlarıyla da ilgilendikten sonra basın mensuplarına barış işareti yaparak veda etti. Ardından kendisi için hazır bekleyen araçla konaklayacağı otele geçti.

Ricky Martin'in havalimanındaki sıcak ve sakin tavırları, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı sanatçının basın mensuplarına yaklaşımını takdir eden yorumlarda bulundu.