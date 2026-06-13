Mankenlikten müzik kariyerine uzanan başarılı yolculuğuyla tanınan Tuğba Özay, son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Yıllardır büyük emek verdiği çiftliğiyle ilgili aldığı karar ise merak uyandırdı.

Tuğba Özay, geçtiğimiz ocak ayında sözlerini kendisinin kaleme aldığı "Biri Sana Biri Bana" adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Bestesi İlkay Toktaş tarafından yapılan parçanın klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Özay, şarkısında kariyeri boyunca karşılaştığı zorluklara ve mücadelelere yer verdi.

"ENGELLERLE KARŞILAŞTIM AMA ASLA PES ETMEDİM"

Müzik sektöründe yaklaşık 16 yıldır aktif olarak yer aldığını belirten Özay, sektörde var olmanın kolay olmadığını ifade etti. Başarılı isim, kariyeri boyunca çeşitli engellerle karşılaştığını belirterek, "Modellik yaptığım yıllarda bile öyle çok kıskanıldım, öyle çok engellenmeye çalışıldım ki! Ne tehditler, ne iftiralar! Ama hiç yılmadım" dedi.

Özay'ın açıklamalarında en dikkat çeken konu ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve 1997 yılında satın aldığı yaklaşık 1000 dönümlük çiftliği oldu. Ünlü isim, arazinin kendisi için yalnızca maddi değil, manevi açıdan da büyük bir değere sahip olduğunu vurguladı.

"İSTERSEM YALI ALIRIM AMA ÇİFTLİĞİMİ SATMAM"

Çiftliğinin değerinin oldukça yüksek olduğunu belirten Özay, "Bugün istesem orayı satar, İstanbul’un en güzel yerinde yalıda otururum. Ama Allah bana orayı sattırmasın. Oradaki her bir ağaçta, her bir çiçekte rahmetli babamın büyük emeği var" ifadelerini kullandı.

ÇİFTLİĞİNİ DEVLETE BAĞIŞLAYACAĞINI AÇIKLADI

Tuğba Özay, vefatının ardından çiftliğin devlet kurumlarından birine bağışlanmasını istediğini belirterek, "Öldüğümde o çiftlik evini, babamın adını, anılarımızı ve Özay soyadını yaşatması için devletimizin herhangi bir kurumuna bağışlayacağız. Bu benim vasiyetimdir" dedi.