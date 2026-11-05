Ünlü şarkıcı Sinan Özen, 3 Kasım'da Tokat'ta verdiği konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyol üzerindeki Sakarya gişelerinde trafik kazasına karıştı. Kazada sanatçı ile aynı araçta bulunan ve menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.

KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA KARDEŞİNDEN GELDİ

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hızır Özen, olay sonrası araçların fotoğraflarını paylaştı. Yaşadıkları korku dolu anların ardından sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Özen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz.”

NADİDE SULTAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sinan Özen'e kaza haberinin ardından sevenlerinden geçmiş olsun mesajları geldi. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan da meslektaşına destek olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

2016 YILINDA EVLENDİ, İKİZ BABASI OLDU

Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile evlendi. Çiftin Şubat 2020'de Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Ancak erken doğumla dünyaya gelen kızları Neva, doğumunun ardından ciddi sağlık sorunları yaşadı.

KIZI NEVA 7 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Kızının sağlık sürecini daha önce anlatan Sinan Özen, Neva'nın bağırsak rahatsızlığı nedeniyle henüz 1100 gram ağırlığındayken yedi ameliyat geçirdiğini açıklamıştı. Sanatçı, erken doğum ve hastanede geçirdiği uzun sürecin ardından kızına beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi tanısı konulduğunu belirtmişti.

Özen, yaşadıkları zorlu süreci anlatırken çocukları için daha çok çalıştığını da dile getirmişti.

ŞARKILARIYLA TANINIYOR

Müzik kariyerinde “Canım Yandı”, “Öpsene Beni”, “Sigaramın Dumanı Sen” ve “Evlere Şenlik” gibi şarkılara imza atan Sinan Özen'in “Canım Yandı” adlı parçası, dijital platformlarda da en çok dinlenen eserleri arasında bulunuyor.