Ünlü şarkıcı Atiye, özel hayatı ve çocuklarının yetiştirilme biçimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan sanatçı, çocuklarını geleneklerine bağlı ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca uzak bir şekilde büyütmeye özen gösterdiğini söyledi.

Anne olduktan sonra hayatındaki önceliklerin değiştiğini anlatan Atiye, çocuklarının yetişme sürecinde aile değerlerine önem verdiğini belirtti. Özellikle teknolojinin ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken sanatçı, bu konuda daha kontrollü bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.

KIZIYLA BİRLİKTE KURAN KURSUNA GİDİYOR

Atiye'nin açıklamalarında en dikkat çeken detaylardan biri ise kızıyla birlikte Kur'an kursuna gitmesi oldu. Bu süreçte Arapçasını da geliştirdiğini belirten ünlü şarkıcı, öğrendiklerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Atiye, “Arapçayı epey ilerlettim. Artık Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor” sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

DÖRDÜNCÜ BEBEK HEYECANI

Öte yandan Atiye, dördüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kariyerinin yanı sıra annelik hayatıyla da gündeme gelen sanatçı, çocuklarının gelişiminde kendi değerlerini korumaya ve onlara daha sakin bir ortam sunmaya önem veriyor.