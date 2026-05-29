Şarkıcı Karsu Dönmez, Muğla’nın Akyaka bölgesinde yağmur nedeniyle aksayan bir kır düğününe yaptığı sürpriz ziyaretle geceye damga vurdu. Açık havada planlanan düğünün sağanak yağış nedeniyle sekteye uğradığını öğrenen ünlü sanatçı, gelin ve damada moral vermek için harekete geçti.

YAĞMUR NEDENİYLE DÜĞÜN AKSADI

Akşam saatlerinde düğün organizasyonunun yapıldığı alana giden Karsu Dönmez, yaşanan süreci sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine anlattı. Organizasyon yetkililerinden aldığı bilgiye göre çift, aniden bastıran yağmur nedeniyle düğüne bir süre ara vermek zorunda kaldı.

“AKLIMA BİR ANDA SÜRPRİZ YAPMA FİKRİ GELDİ”

Durumu öğrendikten sonra hızlıca hazırlık yaptığını belirten sanatçı, “Aklıma bir anda sürpriz yapma fikri geldi. Aceleyle makyajımı tamamladım. İnanması güç ama her ihtimale karşı yanımda her zaman yedek bir sahne elbisesi taşırım. Hemen akorlarımı hazırladım ve yola koyuldum” ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE DÜĞÜN ALANINA ULAŞTI

Yanındaki yedek sahne kıyafetini giyerek kısa sürede hazırlanan Karsu Dönmez, organizasyonun yapıldığı alana ulaştıktan sonra sahneye çıktı. Seslendirdiği şarkılarla hem genç çifte hem de davetlilere moral veren sanatçı, geceye renk kattı.

Beklenmedik performans karşısında büyük şaşkınlık yaşayan gelin, damat ve konuklar, Karsu’nun mini konserini ilgiyle takip etti. Ünlü sanatçının plansız sahne performansı davetlilerden büyük beğeni toplarken, düğün gecesi unutulmaz anlara sahne oldu.