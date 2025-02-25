Şarkıcı Sevcan Orhan 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı menajeri Harun Belenkoğulları ile iş başı yüzde 20 komisyon karşılığında anlaştı. Ancak Orhan iddiasına göre menajerinin kendi payından çok daha fazlasını aldığını tespit edince adliyenin yolunu tuttu.

Sabah'ın haberine göre, 50-60 iş yaptıklarını, ne kadar zararı olduğunu bilmediğini ancak eski menajerinin kendisini dolandırdığını iddia etti.

Belenkoğulları suçlamaları reddetti.

Savcılık ise Belenkoğulları'na 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında 7 yıl hapis istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.