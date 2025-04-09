Nadide Sultan geçen gün bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden inip mağazaya doğru ilerlediği sırada ayakkabısının topuğu yerdeki mazgalın arasına sıkıştı.

Bir anda ne olduğunu anlayamayan Sultan'ın imdadına yakındaki mağaza çalışanı yetişti. Ayakkabısını mazgaldan çıkararak kendisine teslim etti.

"KURŞUN DÖKTÜRECEĞİM"

Nadide Sultan "Başıma ilk kez böylesi bir olay geldi. Ayakkabım mazgala takıldı, az kalsın yere düşecektim. Çok enteresan biraz da komik bir kaza oldu. Üzerimde nazar mı var acaba? Biliyorsunuz evde temizlikçi arkadaşa yardım edeyim derken buzdolabının kapağı dudağımı patlatmıştı. Galiba kurşun döktürmem gerekecek kem gözlere" dedi.