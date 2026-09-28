Dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo, hayranlarıyla buluştuğu yeni turnesi "Unraveled Tour"un ilk konserinde unutulmaz bir şova imza attı.

23 yaşındaki yıldız isim, "The Cure" şarkısını seslendirdiği sırada sahneye yağan yapay yağmur eşliğinde izleyenleri büyüleyen sıra dışı bir kostüm değişimine imza attı. Etrafını saran şiddetli yağmurun altında kollarını açan Rodrigo'nun üzerindeki beyaz kolsuz elbise, suyun etkisiyle saniyeler içinde adeta eritilerek vücudundan ayrıldı ve altındaki kırmızı korse tulum ile mikro mini etek ortaya çıktı.

TASARIMCISI TÜRK ÇIKTI

Görsel şölen sunan bu sıra dışı tasarımın arkasında ise dünyaca ünlü Kıbrıs doğumlu İngiliz tasarımcı Hüseyin Chalayan bulunuyor. Chalayan’ın suyla temas ettiğinde eriyen özel bir malzemeyle tasarladığı bu ikonik konsept, şarkının "çözüldüm" anlamına gelen sözleriyle ve turnenin amacıyla birebir uyum sağladı.

Sosyal medya hesabından konser fotoğraflarını paylaşan Rodrigo, bu gösteriyi bir yıldır hayal ettiğini belirterek hayranlarına teşekkür etti. Kuzey Amerika turnesine başlayan genç yıldız, kış boyunca devam edecek yoğun konser maratonunu Şubat ayında Brooklyn'de gerçekleştireceği 10 gösteriyle tamamlayacak.