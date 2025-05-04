Şarkıcı Derya Uluğ, paylaşımında, “Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır Asil’i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, şikâyetlerimiz üzerine mahkeme kararı ile denetimli serbestliği ve elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırma kararı bulunan ve hapis cezası onanmak üzere olan şahıs, bugün İzmir’deki sahneme gelip dibimize girdi” dedi.

'ELİM AYAĞIM TİTREYEREK KONSERİ TAMAMLADIM'

Konser sırasında izleyicileri tedirgin etmemek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Uluğ, “Elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hala dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz.

Bu şahıs normal değil, daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum” ifadeleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.