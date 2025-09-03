Mart 2024'te TikTok'ta yayınlanan bir videoda polis memurları Steven Jones ve Greg Tunnock, Edinburgh'da sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Tallia Storm ile fotoğraf çektirirken görüntülendi. Olay sonrası her iki polis de silah taşıma yetkilerini kalıcı olarak kaybetti ve Operasyonel Hizmetler Birimi'nden alınarak başka görevlere atandı.

Memurlar, araçlarını güvenli şekilde park ettiklerini, yalnızca kısa süreliğine fotoğraf çekildiklerini ve bunun toplumla olumlu bir iletişim yaratmak için yapıldığını savundu. Ancak üstleri, olayın "kadın bir ünlüye yönelik cinsiyetçi bir yaklaşım olarak algılanabileceği" gerekçesiyle yetkilerini iptal etti.

MAHKEME 'CİNSİYET AYRIMCILIĞINA' HÜKMETTİ

İstihdam mahkemesi ise polislerin yaptığında herhangi bir cinsiyetçilik unsuru bulunmadığını vurguladı. Tallia Storm'un da polislerin yaklaşımından "memnun ve mutlu" olduğu ifade edildi.

Mahkeme kararına göre:

Memur Steven Jones 24 bin 800 sterlin (yaklaşık 1.36 milyon TL)

Memur Greg Tunnock ise 23 bin 824 sterlin (yaklaşık 1.31 milyon TL) tazminat alacak.

Hakim Amanda Jones, memurların "cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını", silah taşıma yetkilerinin iptal edilip başka görevlere aktarılmalarının haksız bir uygulama olduğunu belirtti.

PSİKOLOJİK BASKI VE İTİBAR KAYBI

Kararda, polislerin bu süreçte ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadığına dikkat çekildi. Memurların "önemsiz işlerde görevlendirilerek" küçük düşürüldüğü, hatta mühimmat teslimi yaparken silah yetkileri ellerinden alındığı için meslektaşlarının önünde aşağılandıkları aktarıldı.

Mahkeme, polislerin ifadelerini "samimi, güvenilir ve tutarlı" buldu. Özellikle memur Tunnock'un soruları "doğrudan ve açık" biçimde yanıtladığı vurgulandı.

Öte yandan dönemin Asistan Emniyet Müdürü Gary Ritchie'nin tanıklığı tatmin edici bulunmadı. Mahkeme, Ritchie'nin gerekçelerini sonradan oluşturduğu, zaman zaman çelişkili ve dogmatik açıklamalar yaptığı sonucuna vardı.