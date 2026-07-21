Macar satranç büyükustası Judit Polgar, Başbakan Péter Magyar tarafından kendisine yapılan cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifini resmen reddetti. Polgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kutuplaşmış bir ülkeyi birleştirme sorumluluğunu üstlenecek kadar güçlü hissetmediğini belirterek görevi kabul etmeyeceğini ilan etti.

TEKLİFİN ARKA PLANI

Macaristan Parlamentosu'nda kabul edilen anayasa değişikliğiyle mevcut Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok'un görev süresi sona erdirildi. Düzenlemenin ardından Başbakan Péter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, bağımsız ve partiler üstü bir aday arayışı kapsamında Judit Polgar'a teklifte bulundu. Polgar ise teklif için teşekkür ederek bağımsız yeni bir adayı destekleyeceğini duyurdu.

JUDİT POLGAR'IN SATRANÇ KARİYERİNDEKİ BAŞARILARI

49 yaşındaki Polgar, satranç tarihinde 2700 Elo reyting barajını aşmayı başaran tek kadın oyuncu ünvanını taşıyor. 1988 Satranç Olimpiyatı'nda Macaristan Kadın Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan Polgar, Sovyetler Birliği'nin uzun yıllar süren dominasyonuna son veren kadroda yer almıştı.