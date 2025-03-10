Ünlü şef Ayvaz Akbacak, restoranlar ve tatil yerleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akbacak, özellikle tatil beldelerinde dikkat edilmesi gereken hijyenik tehlikelere karşı uyardı.

"KESİNLİKLE BÖREK YENMEZ"

Restoranlarda yapılan bazı hileleri gözler önüne seren Akbacak, "Bir restoranda, tatil beldelerinde kesinlikle börek yenmez. Kahvaltıdan dönen bütün peynirler mikslendikten sonra börek yapılır. Bu börek, parmak börek dediğim türde hazırlanıp, kızartılarak servis edilir" dedi.

Ünlü şef, restoranlardaki hijyen eksikliklerine de dikkat çekerek, "Büfedeki patatesler, makarnalar... Bir gün önce salçalıdır, sıcak yenir. Ertesi gün yıkandıktan sonra yoğurtlanır ve mezeye dönüşür" ifadelerini kullandı. Akbacak, Türkiye'deki "her şey dahil" tatil sisteminin Türk mutfağına zarar verdiğini ve turistlerin kaliteli bir restoran deneyimi yaşadığında ciddi bir fark hissettiklerini belirtti.

"DÖNER YERKEN KONTROL EDİN"

Akbacak, ayrıca döner konusunda da önemli uyarılarda bulundu: "Döner yiyeceğiniz bir yerde dönerin kesildiği alt ve üst kısmı kontrol edin. Bazen pişmiş dönerin üzerine çiğ et eklenir. Özellikle tavuk dönerlerde bu durum çok tehlikeli, çünkü bu tür işlemler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.