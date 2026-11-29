MasterChef Türkiye'nin tanınan şeflerinden Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki anlaşmazlık yeniden yargıya taşındı. 2021 yılında boşanan çift arasında geçmişte yaşanan mesajlaşmalar nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Zanna'nın eski eşine gönderdiği öne sürülen mesajları hakaret kapsamında değerlendirerek ünlü şef hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ESKİ EŞİNİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2021 yılında yollarını ayırdı. Bir çocukları bulunan eski eşler arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar daha önce de yargıya taşınmıştı.

Tuğçe Demirbilek, evlilikleri süresince eski eşinin kendisine ve çocuklarına karşı ilgisiz davrandığını, ihtiyaçlarını karşılamadığını ve nafakayı almakta zorlandığını öne sürdü.

Demirbilek, telefon yazışmalarında kendisine hakaret edildiğini iddia ederek Zanna'nın mesajlarını suç duyurusuna konu etti. Şikayet dilekçesinde yer alan mesajlardan birinde ünlü şefin, "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, mesajlarda yer aldığı öne sürülen ifadelerin hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi.

Hakaret suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle taraflar arasında uzlaştırma süreci yürütüldü. Ancak tarafların anlaşamaması üzerine süreç dava aşamasına taşındı. Danilo Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilirken davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

DANİLO ZANNA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık ifadesinde Tuğçe Demirbilek, eski eşinin mesajlarda kendisine ağır ifadeler kullandığını ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

Danilo Zanna ise suçlamaları kabul etmedi. Eski eşinin nafaka artırım davası açtığını ve söz konusu şikayeti bu davada delil olarak kullanmak istediğini savunan Zanna, mesajların karşılıklı yazışmalar olduğunu belirtti.

Ünlü şef ayrıca mesajındaki bir ifadeyle ilgili olarak aslında "öğrendim" demek istediğini, ancak Türkçesinin yeterli olmaması nedeniyle "öğrettim" yazdığını öne sürdü.