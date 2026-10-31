Şef Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’nın Sidney kentinde 2015 yılında hizmete açtığı Anason restoranı, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi.

2 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE VERGİ BORCU

Daily Telegraph’ın haberine göre, restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya Doları tutarında borcu bulunuyor. Söz konusu borcun Türk lirası karşılığının yaklaşık 72,4 milyon TL olduğu belirtildi.

Yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, işletmenin yaklaşık beş yıldır ciddi mali sıkıntılarla mücadele ettiğini söyledi. Restoranın başarılı bir işletme olduğunu belirten Sivrioğlu, zor dönemde biriken vergi borçlarını ödeyemediklerini ifade etti.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İşletmeyi faaliyetlerine devam ettirmek istediklerini aktaran Sivrioğlu, küçük işletmeler için sunulan yapılandırma programına yaptıkları başvurunun kabul edilmediğini dile getirdi. Ardından 30 aylık bir ödeme planı için yeniden başvurduklarını belirten ünlü şef, bu başvuruya dört aydan uzun süre yanıt beklediklerini söyledi.

RESTORAN FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Anason restoranının hizmet vermeyi sürdürdüğünü vurgulayan Sivrioğlu, tedarikçilere, çalışanlara ve diğer alacaklılara herhangi bir borçlarının bulunmadığını savundu. Sivrioğlu, işletmenin tek borcunun Avustralya Vergi Dairesi’ne olduğunu belirtti.